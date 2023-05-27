إثيوبيا تعين نائب الوزير السابق، غادي يبركان، قنصلًا فخريًا في إسرائيل

سيتم تعيين عضو الكنيست السابق كأول قنصل فخري لإثيوبيا في إسرائيل - وهذه هي المرة الأولى التي تعين فيها إثيوبيا قنصلًا فخريًا ولد في اراضيها

قررت إثيوبيا تعيين عضو الكنيست السابق من حزب الليكود غادي يباركان ، الذي هاجر إلى إسرائيل خلال عملية سليمان في عام 1991 ، قنصلًا فخريًا لإثيوبيا في إسرائيل.

حتى الآن، لم يكن لإثيوبيا قنصل فخري في إسرائيل. وهذه هي المرة الأولى التي تعين فيها إثيوبيا قنصلًا فخريًا في أي بلد في العالم ولد في إثيوبيا.

ووجه وزير خارجية إثيوبيا ديميكا ماكونين رسالة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية أعلن فيها قرار الحكومة الإثيوبية تعيين نائب الوزير السابق يبركان قنصلًا فخريًا لإثيوبيا في القدس. نجح بركان في إقناع الإثيوبيين بفتح القنصلية في القدس، رغم أنه يعيش في رحوفوت.

عندما شغل شبركان منصب عضو الكنيست ونائب وزير، ساعد الحكومة الإثيوبية كثيرًا. يشغل حاليًا منصب رئيس قسم إفريقيا في مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة JCPA. الغرض من تعيينه قنصلاً فخريًا هو تعزيز العلاقات بين الدول، مع التركيز على تجنيد رجال الأعمال الذين سيستثمرون في إثيوبيا.