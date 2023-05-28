تركيا والعالم في ترقب: من يحسم نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية اليوم؟

فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها اليوم الأحد أمام الناخبين للتصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وسط تخمينات بفوز اردوغان بولاية ثالثة.

فتحت مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها اليوم الأحد أمام الناخبين للتصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

ويراهن الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الرئيسي للانتخابات الرئاسية على الطابع الإسلامي للبلاد بوصفه البطاقة القوية التي يشهرها بوجه خصمه العلماني كمال كليتشدار أوغلو.

دخلت تركيا، مساء أمس السبت، فترة الصمت الانتخابي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وفقاً للقانون التركيّ.

وقال الرئيس التركي السبت خلال مراسم أقيمت في الذكرى الـ63 لانقلاب 27 مايو 1960، على ضريح رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس إن الديمقراطية في بلاده نالت ضربة ثقيلة يوم انقلاب 27 مايو/أيار 1960، مبيناً أنهم ينتظرون إعلان انتهاء حقبة الانقلابات في تركيا للعالم أجمع الأحد.

وأكد مرشح تحالف الأمة المعارض في تركيا، كمال كيليتشدارأوغلو، أنه سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها اليوم الأحد.