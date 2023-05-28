إسرائيل: سفن ساعر 6 الجديدة جاهزة للمعركة البحرية ضد إيران

تمتلك السفن الحربية القوية المهمة المعلنة ضمان سلامة الطرق البحرية وحماية منصات الغاز الإسرائيلية التي يمكن أن يستهدفها حزب الله وإيران

أفادت تقارير بأن السفن الرئيسية الجديدة للبحرية الإسرائيلية، والسفن الثلاث من طراز Saar 6s، جاهزة وتعمل منذ نيسان/ أبريل. كما اختبرت معامل رافائيل المتعاقدة مع وزارة الأمن بنجاح نسخة معدلة من نظام القبة الحديدية المثبت على السفينة الحربية.

يبلغ وزن السفينة أكثر من 2000 طن بطول 295 قدمًا وقوة نيران لا تضاهى، وقد تم طلب السفن الحربية من فئة كورفيت في عام 2015 من الشركة الألمانية تيسينكروب Thyssenkrupp بأجهزة استشعار وأنظمة حرب إلكترونية على متنها وصواريخ باراك 1 وباراك 8 القادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ حتى 62 ميلاً (100 كيلومتر) وما يصل إلى 10 أميال فوق مستوى سطح البحر.

تمتلك السفن الحربية القوية المهمة المعلنة ضمان سلامة الطرق البحرية وحماية منصات الغاز الإسرائيلية التي يمكن أن يستهدفها حزب الله وإيران، في سلسلة الهجمات التي تهدف إلى زعزعة استقرار اسرائيل.

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني يعمل على تحويل السفن التجارية الإيرانية إلى سفن حربية، ليجعل منها "قواعد إرهابية عائمة" للعمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال "فقط التعاون الدولي وإنشاء تحالفات ضد الإرهاب المنتشر من طهران - إلى جانب وضع تهديد عسكري ذي مصداقية أمام كل ساحة - سيؤدي إلى مواجهة مثلى للإرهاب الإيراني، في الجو والبحر والبر".

كما تم الكشف عن أن إيران كانت تخطط لشن هجمات ضد الغواصات الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيرة مسلحة بطوربيد. في نيسان/أبريل، شوهدت طائرة إيرانية بدون طيار مقاتلة من طراز كرار مزودة بما يشبه طوربيد جوي أمريكي من طراز Mark 46.