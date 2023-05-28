سلطان عمان يصل إلى إيران بمرافقة وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر يومين

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد "غادر السلطان العاصمة مسقط في وقت سابق اليوم، متوجهاً إلى إيران، وذلك بعد أسبوع من زيارة أجراها إلى جمهورية مصر العربية".

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، سلطان عمان هيثم بن طارق، بعد وصوله إلى العاصمة طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "مراسم استقبال رسمية جرت لسلطان عمان في مجمع سعد آباد"، وقالت الوكالة إن "سلطان عمان والرئيس الإيراني سيبدأن مباحثاتهما الثنائية، وبعد ذلك سيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى مباحثات ثنائية".

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد "غادر السلطان العاصمة مسقط في وقت سابق اليوم، متوجهاً إلى إيران، وذلك بعد أسبوع من زيارة أجراها إلى جمهورية مصر العربية".

وبحسب الوكالة، يرافق السُّلطان هيثم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، ووزير المالية سُلطان بن سالم الحبسي، ورئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام بن محمد المرشدي.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: إن الزيارة تأتي "انطلاقاً من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما، واستمرار التشاور والتعاون البنّاء إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم، أن "عُمان وإيران ترتبطان بعلاقات جوار تاريخية تقوم على مبادئ ثابتة من الثقة والاحترام المتبادلين"