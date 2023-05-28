أضرار في منزل جراء اطلاق نار من الضفة تجاه بلدة غانير الاسرائيلية المتاخمة للضفة الغربية

الجيش الاسرائيلي يعلن عن بحثه عن مشتبهين بإطلاق النار تجاه المنزل

لأول مرة تعرض منزل في بلدة جانير الاسرائيلي المتاخمة لشمال الضفة الغربية الى إطلاق نار مصدرها الضفة الغربية، وتسبب هذا بأضرار في منزل بالبلدة الجماهيرية، وقال رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع الذي يضم البلدة إن "هذه هي المرة الاولى التي نجد فيها في جانير على رصاصة أطلقت من مناطق السلطة الفلسطينية".

المسلحون أطلقوا عدة رصاصات من قرية عرابة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، على ما يبدو يدور الحديث عن مجموعة مسلحة فلسطينية اطلقت النيران بوقت سابق ايضا على بلدة "مافو دوتان" تسبب بأضرار لمركبة فلسطينية كانت متوقفة بالقرب من مدخل البلدة الاسرائيلة.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه "في وقت سابق اليوم تم التبليغ عن سماع إطلاق نار في منطقة جانير، وبعد عمليات التمشيط، تم رصد أضرار في منزل بالبلدة والعثو على رصاصة، دون إصابات ، قوات الجيش الاسرائيلي تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبهين".