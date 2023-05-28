وقال كوهين إن الجولة "ستعزز تعاوننا الاستراتيجي مع أصدقائنا، وتخلق فرصًا لإسرائيل لتعزيز مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية في القارة".

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد في جولة في أوروبا الوسطى تشمل النمسا وكرواتيا والمجر وسلوفاكيا.

وقال كوهين إن الجولة "ستعزز تعاوننا الاستراتيجي مع أصدقائنا، وتخلق فرصًا لإسرائيل لتعزيز مصالحها الدبلوماسية والاقتصادية في القارة".

ومن المتوقع أن يلتقي بخمسة من نظرائه خلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، من بينهم وزير خارجية النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك في منتدى إقليمي على نسق أوسترليتز تعقده الدول الثلاث.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان كوهين سيلتقي أيضًا برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.