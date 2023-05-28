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الرئيس التركي يخاطب أنصاره في إسطنبول بعد فوزه في الانتخابات

i24NEWS

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أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرب من مسجد تقسيم في ساحة تقسيم في اسطنبول في يوم جولة الإعادة الرئاسية في اسطنبول في 28 مايو 2023.
Yasin AKGUL / AFPأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقرب من مسجد تقسيم في ساحة تقسيم في اسطنبول في يوم جولة الإعادة الرئاسية في اسطنبول في 28 مايو 2023.

وقال الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات".

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد خطابا لأنصاره في إسطنبول بعد فوزه في جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية تقدم فيها على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

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وقال أردوغان، "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر"، وأضاف لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في منطقة إسكودار بمدينة إسطنبول "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

واعتبر الرئيس التركي أن الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات.

وقال الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات".

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

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