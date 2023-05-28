بمناسبة مرور 50 عاما عليها : إسرائيل تطلق موقعا كبيرا وشاملا عن حرب "يوم الغفران"

الارشيف يضم الاف الوثائق والصور والفيديوهات والتسجيلات الهامة حول الحرب

بمناسبة مرور 50 عاما على حرب يوم الغفران، أطلق ارشيف الجيش الاسرائيلي في وزارة الأمن اليوم موقعا كبيرا وشاملا عن الحرب، والذي يمكن خلاله الاطلاع على عشرات آلاف المستندات، الصور، مقاطع الفيديو والتسجيلات وشهادات من الحرب. وكشفت هذه المواد لأول مرة عن النقاط الرئيسية للثغرة الاستخباراتية التي سبقت وقوع القتال، والتي اطلعت عليها لجنة "اجرنت" من جانب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حينه الجنرال ايلي عزرا.

في الجمع الاستخباراتي من 6 تشرين أول/أكتوبر عام 1973 كتب إنه :"يبدو لنا أنه يوجد تنسيق بالخطوات بين مصر وسوريا..جيوش مصر وسوريا جاهزة عمليا للحرب. الجيوش بالقرب من الحدود هي بقوة غير مسبوقة حتى اليوم. ان اتخذ قرار على المستوى الاستراتيجي بإطلاق حرب فإنهم سيتمكنون من ذلك على ضوء التجهيزات الحالية بدون الحاجة الى تجهيزات اضافية..من جانب يمكننا الافتراض ان المستوى الاستراتيجي في مصر وسوريا على دراية بعدم وجود احتمال بالنجاح بذلك والمخاطر جراء ذلك. من جانب آخر فإننا نشهد استعدادات عسكرية واسعة ولدينا معلومات عن اتجاه لاطلاق حرب على المدى الفوري".

اضافة لذلك، فإن يوميات العميد يوآل بن فورات حول فشل المخابرات وغياب الردع على الرغم من المؤشرات الكثيرة قد رأت النور لأول مرة، مثل شهادات أولية كشفت بعد سقوط موقع العسكري ’حرمون’ وفي فقرة من يوميات يوآل بن فورات ذكر :"وصلت برقية إلى الموساد بالفعل في الساعة 2:30 (قبل 36 ساعة من إطلاق النار) مشفرة بكلمات رمزية غامضة".

وتابع "كلمتان من داخلها كانت واضحة تماما: war imminent- حرب فورية. باستثناء الثلاثة (رئيس الموساد، رئيس هيئة الأركان، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية)- ولا أي شخص علم عن هذه المعلومة، لا رئيس الحكومة ولا وزير الأمن ولا رئيس هيئة الأركان".

الموقع يكشف لأول مرة للجمهور الواسع عن ملفات أصلية بحجم كبير بما في ذلك : 15,301 صورة، 6,085 مستند، 215 شريط فيديو، 40 تسجيل صوتي و169 خريطة، والقادرة على توضيح مشهد المعارك، واعتبارات ومداولات صناع القرار، أحداث دراماتيكية في القتال ولحظات صغيرة في حياة المحاربين.