طقس غير معهود في إسرائيل بشهر أيار:فيضانات بعدة مناطق وتغيير مسار رحلات جوية

حالة الطقس الغير عادية ادت الى تغيير ت بمسارات الرحلات الجوية

في مشاهد غير معهودة في شهر أيار، اجتاحت فيضانات عدة مناطق في إسرائيل، فمدخل كيبوتس عين جدي شمالي إسرائيل أغلق بسبب مياه الفيضانات ولم يتمكن السكان من الخروج، وتغير مسار رحلات جوية في الجنوب.

في حين أن الطقس الغير عادي أدى مساء اليوم الى اغلاق عدد من الطرق وفيضانات في مناطق متفرقة جنوب إسرائيل وذلك ابتداء من ساعات ما بعد الظهر. في هذه المرحلة تتركز الأمطار الغزيرة جنوب البحر الميت وتعمل الشرطة الاسرائيلية على توجيه حركة السير.

ويشار الى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت أمس تحذيرا من المخاطر بسبب الأمطار، وطالب جمهور المتنزهين عدم الوصول الى مناطق الأنهار والجداول وخزانات المياه الغير خاضعة للرقابة, وقالت الشرطة إنه ممنوع عبور الجداول المتدفقة ويجب التصرف بحذر والانصياع الى اوامر رجال الشرطة عند الحواجز".

وبسبب العاصفة الرعدية ، تم تغيير مسار الرحلة الجوية من وإلى إيلات ، وحلقت الطائرات فوق الأردن ووسط النقب. نتيجة لذلك ، تم تمديد الرحلة قليلاً ، ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات على الجداول الزمنية. مطار رامون جنوب اسرائيل نشط حتى الآن.

سيكون هناك انخفاض إضافي في درجات الحرارة غدًا ، وفي الجزء الأول من اليوم لا يزال المطر المحلي ممكنًا ، خاصة في الشرق والجبال والجنوب. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خطر حدوث فيضانات في الجداول غدًا أيضًا. ويستقر الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء ويكون الجو مريحًا نسبيًا.