الضفة الغربية: جنود الجيش الإسرائيلي يحبطون عملية تفجيرية باستخدام عبوة ناسفة على جانب الطريق

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تعرّف الجنود جمع المعلومات على المشتبه به الذي زُعم أنه كان يضع قنبلة على الطريق السريع 458، بالقرب من قرية المغير الفلسطينية.

اعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، ان فلسطينيا مسلحا قتل برصاص جنود اسرائيليين في وسط الضفة الغربية بعد ان وضع عبوة ناسفة على طريق سريع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تعرّف الجنود خلال جمع المعلومات على المشتبه به الذي ذكر أنه كان يضع قنبلة على الطريق السريع 458، بالقرب من قرية المغير الفلسطينية، واطلقوا النار عليه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم استدعاء خبراء متفجرات في الجيش إلى مكان الحادث لنزع سلاح العبوة، وأضاف أن تصرفات الجنود حالت دون وقوع هجوم عدائي.

وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إن "المشتبه به نُقل إلى مستشفى قريب في حالة متوسطة".

وجاء الحادث بعد ساعات من قيام مسلحين فلسطينيين بفتح النار على مستوطنة في شمال الضفة الغربية وبلدة في إسرائيل على الحدود مع الحاجز الأمني​​، مما تسبب في أضرار طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية مطاردة للمشتبه بهم وراء هجوم إطلاق النار. وأعلن جناح محلي لحركة الجهاد الإسلامي المسؤولية.

وقُتل ما لا يقل عن 111 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ بداية العام، معظمهم أثناء تنفيذ هجمات أو خلال اشتباكات مع قوات الأمن، لكن بعضهم كانوا مدنيين غير متورطين أو قُتلوا في ظروف قيد التحقيق.