سوريا: غارات جوية ليلا على دمشق منسوبة لإسرائيل

أفاد مركز المراقبة السوري عن وقوع هجوم "على دفعتين" وسط أنباء عن احتمال أن يكون أحد صواريخ الدفاع الجوي التي تم إطلاقها قد انفجر في أحد أحياء دمشق

أفاد التلفزيون السوري ووكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الأحد عن هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق. وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب نفس المصادر التي زعمت أنه قبل منتصف الليل بقليل، هاجمت المقاتلات الإسرائيلية المدينة على دفعتين.

"حوالي الساعة 11:45 مساءً (2045 بتوقيت جرينتش)"، أصدرت الوزارة السورية بياناً قالت فيه إن إسرائيل "نفذت هجوماً جوياً" واستهدفت "مواقع معينة في محيط دمشق". وبحسب السوريين، فقد أسقطت أنظمة دفاع مضادة للطائرات عدة صواريخ.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إن الهجوم يتضمن جزأين. والنتيجة الثالثة غير المقصودة هي أن صاروخ دفاع جوي أطلقه السوريون ربما يكون هو ما سقط في العاصمة. كما أفاد المرصد بأن الغارة أصابت عناصر من حزب الله، ولم تقع أضرار.

واستهدفت الضربات الجوية، بحسب المنظمة الحقوقية، قاعدة دفاع جوي سورية تعمل إلى جانب عناصر حزب الله، وكذلك منطقة غير معلنة قرب مطار دمشق الدولي.

وقعت آخر غارة إسرائيلية تم الإبلاغ عنها بالقرب من دمشق في مارس/ آذار، على الرغم من أن غارة أخرى وقعت قبل ثلاثة أسابيع في حلب، عندما تعرضت القوات الموالية لإيران للهجوم، والتي كانت تحتفظ بمخزن أسلحة لحزب الله.

كانت هناك مئات الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على سوريا منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان، واستهدفت عادةً القوات المدعومة من إيران ، مثل منظمة حزب الله اللبنانية. ونادرا أيضا ما تعلق إسرائيل على مثل هذه الضربات.

تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأسبوع الماضي، في 23 أيار/مايو، عن تصعيد القضايا الأمنية في المنطقة، ولا سيما الوضع النووي في إيران، فضلاً عن التحديات المتزايدة من حزب الله في لبنان. وحذر من "أننا مستعدون لخوض حرب في الشمال لكن علينا أن نفهم أنها ستكون حربا صعبة".