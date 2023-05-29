الضفة الغربية: اشتباكات في نابلس وجنين وإصابة ما لا يقل عن 20 فلسطينيا خلال تبادل لإطلاق النار

وقعت اشتباكات عنيفة فجر الإثنين بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في منطقة مخيم عسكر قرب نابلس وفي منطقة جنين أسفرت عن إصابات وجملة من الاعتقالات.

وقعت اشتباكات عنيفة فجر الإثنين بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في منطقة مخيم عسكر قرب نابلس وفي منطقة جنين. وتفيد تقارير فلسطينية بإصابة ما لا يقل عن 20 مسلحا خلال تبادل إطلاق النار فيما وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.

وجاء في موقع معا أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت فجر اليوم الإثنين، مناطق مختلفة من الضفة تخللها مواجهات واصابات واعتقلت 14 مواطنا.

وبحسب معا فإنه في جنين، أصيب ثمانية أشخاص بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، واعتقل آخران. وأضافت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان والجيش الإسرائيلي، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر في مدينة نابلس، واعتقلت عدداً من الشبان. وفي رام الله، أصيب شابان بالرصاص، واعتقل أحدهما، عند الشارع الرئيسي المحاذي لقرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل مباشر تجاه شابين تواجدا قرب الشارع الرئيسي، ما أدى لإصابتهما، واعتقل أحدهما، فيما نقل المصاب الآخر إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وأوضحت أن الشاب المعتقل هو أحمد بشار أبو عليا (18 عاما)، وأصيب بالرصاص الحي في الكتف والقدم وحالته مستقرة.