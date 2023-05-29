ليبيا: جامعة طرابلس تعلق الدراسة وسط حالة من التأهب بسبب اشتباكات مسلحة

وقال المكتب الإعلامي لجامعة طرابلس: "تعلن رئاسة جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري لليوم الاثنين الموافق 29 مايو/ايار 2023".

أكدت جامعة طرابلس الليبية تعليق الدراسة جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وقال المكتب الإعلامي لجامعة طرابلس: "تعلن رئاسة جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري لليوم الاثنين الموافق 29 مايو/ايار 2023".

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس الليبية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة فروعه ومكاتبه بالمدينة، جراء تجدد الاشتباكات.

وأكد الجهاز أن "الاشتباكات حاليا ببلدية عين زارة ويحمل جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية سلامة المدنيين للأطراف المتقاتلة ويطلب تحكيم صوت العقل والابتعاد عن التجاذبات المسلحة".

وبحسب وسائل إعلام ليبية بأن العاصمة الليبية تشهد احتقانا وانتشارا كبيرا لسيارات عسكرية راجلة ومتحركة ومدرعات عسكرية منذ صباح أمس الأحد.

وأوضحت أن "هذه التطورات جاءت بعد فقدان الاتصال بأحد قادة اللواء 444 قتال، النقيب مصعب رزيق، حيث تم اتهام جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باختطافه"، موضحةً أن " اللواء 444 قتال، استدعى قوات الاحتياط وأعلن حالة النفير العام، وتنتشر الآليات والمدرعات التابعة لهم بطريق الشوك وجزيرة عودة الحياة وجزيرة الفرناج وصولا لكوبري 11 يونيو".