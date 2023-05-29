تم نقل المدرسة الدينية إلى موقع آخر فوق ما يُعرف بـ"أراضي الدولة"، على بعد بضع مئات الأمتار من مكانها الحالي.

مواصلة لمحاولاتهم الحثيثة للعودة إلى بؤرة حومش التي أقيمت في حينه على أراض فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية في موقعها المحدّد، وجد مناصرو هذه العودة أنفسهم يشاركون في عملية سرية تحت جنح الظلام.

بحسب التقرير في واينت فقد تم نقل المدرسة الدينية إلى موقع آخر فوق ما يُعرف بـ"أراضي الدولة"، على بعد بضع مئات الأمتار من مكانها الحالي. ويأتي ذلك بمثابة خطوة إضافية نحو شرعنة وتنظيم المدرسة الدينية حيث سيتمكن المستوطنون فيها من العيش في مقطورات ثابتة بدل الخيام المؤقتة.

مع ذلك فإن هذه المباني تُعتبر مخالفة للقانون لعدم استصدار موافقة بعد بخصوص وضعها في المكان وإن تمت الموافقة على مخطط بنائها.

العودة إلى حومش حلم راود سكان المستوطنة منذ سنوات على ضوء قانون فك الارتباط في الذي حال دون بقائهم فيها. أما اليوم وبعد حوالي شهرين من موافقة الكنيست على إلغاء قانون فك الارتباط بضغط من المركبات اليمينية في حكومة نتنياهو في مقدمتها عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية (سموتريتش) فقد نقلوا البؤرة الى موقع جديد يضمن لهم الاستقرار فيها مجددا.

ألغى الكنيست/ البرلمان الإسرائيلي قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي ألغى أحقية الوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية، وتم تمرير التشريع في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 31 مقابل 18 صوتًا، مما جعله قانونًا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أكد مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أنهم لا يخططون لإنشاء مستوطنة في بؤرة "حومش"، وسط إنتقاد أمريكي لإلغاء الجيش الإسرائيلي قرارا له يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة في شمال الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا ستضطر الى مراجعة موقفها من الالتماس المقدم من قبل منظمة "يش دين" وسكان قرية برقة المجاورة، الذين يطالبون بضرورة إخلاء المدرسة الدينية لوقوعها فوق أراض خاصة ناهيك عن موقف الدولة من الخطوة.