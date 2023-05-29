مكتب خامنئي يؤكد أن "سلطان عُمان نقل رغبة مصر بعودة العلاقات"

واختتم السلطان هيثم زيارته لإيران بلقاء المرشد علي خامنئي في مكتبه بحضور الرئيس الإيراني.

أكد المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني علي خامنئي أن سلطان عُمان هيثم بن طارق نقل لطهران رغبة مصر في استئناف العلاقات.

واختتم السلطان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، زيارة لإيران استمرت يومين وجاءت بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها للقاهرة في 21 مايو/آيار الجاري وكانت الأولى أيضاً من توليه مقاليد الحكم عام 2020.

واختتم السلطان هيثم زيارته لإيران بلقاء المرشد علي خامنئي في مكتبه بحضور الرئيس الإيراني.

ومثل الاتفاق السعودي الإيراني، الذي أعلن في مارس/آذار الماضي برعاية صينية، نقطة تحول في علاقات بعض دول المنطقة مع طهران، حيث بدأ الحديث عن تذويب الخلافات وبدء مرحلة جديدة من التعاون.

والعام الماضي، قالت الحكومة العراقية إن بغداد استضافت مباحثات غير معلنة بين مصر وإيران على غرار التي استضافتها بين الرياض وطهران أيضاً، غير أنها لم تصل إلى حل للخلافات.

ومؤخراً، سمحت مصر بدخول السياح الإيرانيين إلى أراضيها وفق ضوابط مشددة، بعد نحو عشر سنوات من المنع.

يذكر أن الخلاف المصري الإيراني يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وقد جرت العديد من محاولات إصلاحه، غير أن البلدين لم يصلا إلى مرحلة تبادل السفراء حتى الآن، وما تزال العلاقات بينهما تراوح بين الرغبة في حل الخلاف أو السكوت عنه.