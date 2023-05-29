وأضافت الوكالة أنه "تم اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم".

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الإثنين، نقلا عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، أنه تم اعتقال مجموعة من الأشخاص في شمال غرب إيران يشتبه في أنها خلية على صلة بإسرائيل.

وأضافت الوكالة أنه "تم اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم".