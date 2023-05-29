English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقرير: إيران اعتقال خلية مكونة من 14 شخصًا على صلة بإسرائيل كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات داخل البلاد

تقرير: إيران اعتقال خلية مكونة من 14 شخصًا على صلة بإسرائيل كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات داخل البلاد

i24NEWS - Reuters

دقيقة 1
A fighter jet flies over Iranian flags in Tehran, Iran.
Iranian Presidency Office via APA fighter jet flies over Iranian flags in Tehran, Iran.

وأضافت الوكالة أنه "تم اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم".

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الإثنين، نقلا عن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، أنه تم اعتقال مجموعة من الأشخاص في شمال غرب إيران يشتبه في أنها خلية على صلة بإسرائيل.

Video poster

وأضافت الوكالة أنه "تم اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانوا ينوون تحديد عدة أشخاص واغتيالهم".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق