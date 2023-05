وقعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الإثنين، مع نظيرها المغربي محمد عبد الجليل، على اتفاقيتين الأولى تخص الاعتراف المتبادل برخص القيادة والثانية على تعزيز الاتفاقات الثنائية بشأن القضايا البحرية و الروابط المباشرة بين موانئ البلدين.

