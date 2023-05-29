شاي كوهين""هذا انعكاس مهم آخر لتوسيع علاقتنا وستوقع ثلاث اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل البحري وسلامة الطرق والاعتراف برخص القيادة".

وقعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، اليوم الإثنين، مع نظيرها المغربي محمد عبد الجليل، على اتفاقيتين الأولى تخص الاعتراف المتبادل برخص القيادة والثانية على تعزيز الاتفاقات الثنائية بشأن القضايا البحرية و الروابط المباشرة بين موانئ البلدين.

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وكانت ميري ريغيف، قد أعلنت عبر حسابها على تويتر وصولها إلى المغرب، أمس الأحد، لتوقيع "اتفاقيات تعاون" وقالت"الزيارة ستشمل لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".

The Israeli Ministry of Transportation وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ورئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب في الرباط

وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية إطلاق خط بحري مباشر يربط ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر ومينائي أكادير والداخلة بالمغرب في المحيط الأطلسي مرورا عبر ميناء حيفا في إسرائيل المتوسطي، بينما ستقوم شركة الملاحة الإسرائيلية بتشغيله.

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وأكد ميري ريغيف على أن"هذه هي الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب"( تستمر من28 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران الوشيك) وتابعت "من ناحية شخصية سأضيء خلال الزيارة شمعة على قبر جدي الراحل"، وتتحدر ميري ريغيف الب(58 عاما) من أب يهودي مغربي وأم إسبانية، ولد جدها بمدينة العرائش(شمالي المغرب).

ومن جهته قال رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهين، على تويتر"هذا انعكاس مهم آخر لتوسيع علاقتنا" وتابع "ستوقع ثلاث اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل البحري وسلامة الطرق والاعتراف برخص القيادة".

وفي السياق أفادت وزارة النقل الإسرائيلية بأن "الغرض من الزيارة هو دراسة نظام النقل والسكك الحديدية والطرق السريعة في المغرب وتعزيز وإثراء الاتفاقيات الثنائية بشأن القضايا البحرية والصلات المباشرة بين موانئ البلدين"، وستشمل المباحثات مسائل تتعلق بالتقنيات المبتكرة في النقل بما في ذلك النقل الذاتي والنقل الذكي وتعزيز البحث والابتكار في مجال السلامة على الطرقات مع التركيز على مسألة القطارات عالية السريعة.