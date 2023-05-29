رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن خطة الإصلاح القضائي" لم "تمت"

عرض ائتلافي محتمل لتجميد مشروع قانون الإصلاح القضائي لمدة عام، شريطة أن يتم التوصل إلى صفقات للحد من اختبار المعقولية القضائية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن خطة الحكومة للإصلاح القضائي "لم تمت"، مشددا على رغبته في مواصلة الحوار، بحسب تفاصيل تسربت في اجتماع داخلي لحزب الليكود.

كما أخبر نتنياهو زملائه أنه"يجب على الليكود بذل قصارى جهده في مفاوضاته الجارية للتوصل إلى اتفاقيات بعيدة المدى"

تأتي رسالة رئيس الوزراء بعد ساعات فقط من إعلان بعض وسائل الإعلام عن عرض ائتلافي محتمل لتجميد مشروع قانون الإصلاح القضائي لمدة عام، شريطة أن يتم التوصل إلى صفقات للحد من اختبار المعقولية القضائية وتقييد سلطة المستشارين القانونيين الحكوميين.

وككل سبت، خرج الاسرائيليون مساء اليوم للتظاهر ضد خطة اصلاح القضاء الذي وضعها وزير القضاء ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو، وهذا هو الأسبوع الحادي والعشرون على التوالي.

نظمت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، وفي الوقت نفسه هناك احتجاجات في حوالي 150 موقعًا آخر في جميع أنحاء البلاد