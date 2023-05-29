بنيامين نتنياهو يهنئ رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه "نرجو أن تستمر العلاقات بيننا في التحسن لصالح بلدينا"

قال مكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه"

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، أمس الأحد، وولايته الجديدة التي تبلغ خمس سنوات على رأس البلاد، وقال مكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه"وأضاف: "نرجو أن تستمر العلاقات بيننا في التحسن لصالح بلدينا".

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عمل مؤخرًا عن كثب مع نظيره التركي، إن "فوز أردوغان هو النتيجة المنطقية لعمله المتفاني على رأس البلاد و دليل واضح على دعم الشعب لسياستها" وأشار بوتين إلى "جهود" أردوغان "لتعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة".

كعضو في حلف شمال الأطلسي، تتمتع تركيا بنفوذ في المجالات الإستراتيجية الحاسمة لموسكو، مثل سوريا، ولعبت دورًا وسيطًا في الصراع الأوكراني.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي على تويتر إنه "يتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية".

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.