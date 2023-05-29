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الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق مناورات "القبضة الساحقة"

i24news

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قوات من الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس
IDFقوات من الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس

هذه المناورات تستمر أسبوعين على مستوى القيادة العسكرية وتتدرب خلالها القوات على حرب متعددة الجبهات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن انطلاق المناورات العسكرية "القبضة الساحقة" والتي ستستمر على مدار أسبوعين على مستوى القيادة العسكرية، ويحاكي التدريب العسكري قتالا متعدد الجبهات في الجو، البحر واليابسة وعبر الطيف والفضاء الألكتروني-السايبر. 

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وسيتم في إطار التدريبات اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لمعركة مستمرة في عدد من الجبهات، يشارك في المناورات قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والأقسام، هذه القوات ستتدرب على مواجهة عدد من التحديات والأحداث المتفجرة في ساحات متعددة وبالتوازي. 

في إطار المناورات سيجري تدريب قيادي لقيادة منطقة الشمال، وسيتركز التدريب خلال الأسبوع الأول بتدريب فرقة ’الجليل’ (91) وفي الأسبوع الثاني بتدريب تشكيلة "غاعش" (36). 

كماسيتم تطبيق الخطط العملية في الفضاء المدني والجهود لإنقاذ الأرواح في الجبهة الداخلية. إضافة الى انه سيتم التدرب لأول مرة على تشغيل خلايا التحكم الطيفي، والتي مهمتها تشكيل صورة للوضع في مجال الحرب الطيفية.

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