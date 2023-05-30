هرتسوغ: "سنحاول تعزيز العلاقات بين البلدين قدر الإمكان. افتتحت أذربيجان مؤخرا سفارة في إسرائيل. هذا بلد مسلم شيعي مهم نود تعزيز العلاقات معه بكل الطرق الممكنة".

غادر رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ وعقيلته ميخال صباح اليوم الثلاثاء 30 أيار/مايو في زيارة دولة إلى باكو الأذربيجانية بدعوة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الغرض منها تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

Haim Tzach/GPO الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وزوجته ميخال في استقبال أطفال من مدرسة حاباد أو أفنير اليهودية في باكو

وقال رئيس البلاد قبل المغادرة: "سأغادر الآن للقيام بزيارة رسمية مهمة لأذربيجان ، يستضيفها رئيس أذربيجان الهام علييف، زعيم البلاد. دولة ودودة، قريبة، مهمة ، دولة رئيسية ولدينا الكثير من القضايا في إطار التعاون بين الدول.

وتابع هرتسوغ: "علينا أن نتذكر أنه إلى جانب العلاقات التجارية، وما وراء الروابط التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية التاريخية، فإن أذربيجان هي جارة إيران. إن إيران عامل غير مستقر في المنطقة، وتواصل باستمرار إجراءات ضد دولة إسرائيل وضد تحالف السلام والأمن المتنامي في المنطقة، وسأناقش هذا بالتأكيد.

سنحاول تعزيز العلاقات بين البلدين قدر الإمكان. افتتحت أذربيجان مؤخرا سفارة في إسرائيل. هذا بلد مسلم شيعي مهم نود تعزيز العلاقات معه بكل الطرق الممكنة".

Haim Tzach/GPO هرتسوغ في مطار بن غوريون يتحدث الى الصحافيين قبل مغادرته الى باكو في زيارة رسمية

وبخصوص ملف المفاوضات حول الإصلاح القضائي قال هرتسوغ: "خلال زيارتي لأذربيجان، ستجرى مباحثات تحت رعايتي في مقر الرئيس بين الائتلاف وممثلي أحزاب المعارضة. أود أن أكرر أنه من الممكن بالتأكيد التوصل إلى تفاهمات واسعة. يتطلب جهدا وحسن نية وقيادة وأنا أقترح تجاهل الضجيج والتفكير في الهدف الاستراتيجي، وهو في نهاية المطاف مصلحة دولة إسرائيل.

"لا أحد يبيع القيم، ولا أحد ينتهك المبادئ الأساسية، ولكن من ناحية أخرى، من الجيد والمرغوب فيه مناقشة الحدود المتقاطعة بين السلطات المختلفة في دولة إسرائيل".