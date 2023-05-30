واعتبرت الأمانة العامة للحزب هذه الدعوة “وقاحة بسبب تعارضها الشديد مع موقف الحزب المناهض للتطبيع مع إسرائيل"

وجه مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط دعوة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لحضور ذكرى تأسيس إسرائيل

واعتبرت الأمانة العامة للحزب هذه الدعوة “وقاحة بسبب تعارضها الشديد مع موقف الحزب المناهض للتطبيع مع إسرائيل"

وثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “في إطار الموقف المبدئي للحزب الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، رفض المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب للعضوية فيما سمي لجنة الصداقة البرلمانية المغربية – الإسرائيلية”مشيرة إلى أن مجموعتها النيابية “غير معنية قطعيا بهذه اللجنة، وترفض رفضا قاطعا الزيارة المبرمجة لرئيس الكينيست بالكيان الصهيوني للبرلمان المغربي”.

واعتبر الحزب أن "هذه الذكرى لا تمثل إلا ذكرى النكبة والاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق والمتواصل إلى اليوم".

وكشفت الأمانة العامة أن الحزب يرفض “وقاحة ممثل الكيان الصهيوني بتوجيه الدعوة للمجموعة النيابية للحضور فيما سماه الاحتفال بذكرى قيام إسرائيل”.

وفي السياق كان البرلمان المغربي، قد نشر بموقعه الرسمي أسماء النواب البرلمانيين المشكلين لـ“مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، وهم نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للمجموعة، ومن عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة.عن مجموعة للصداقة مع البرلمان الإسرائيلي، والمهدي العلوي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بالإضافة لنادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة عن الفريق الحركي، و طارق قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى كل من شفيقة لشرف ورءوف عبدلاوي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وكان الديوان الملكي المغربي، قد انتقد في بيان شديد اللهجة، في شهر مارس/آذار المنصرم، ما اعتبره تدخلًا "وتجاوزات غير مسؤولة" من الأمانة العامة لحزب التنمية والعدالة المعارض فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل. وكان الحزب قد "استهجن" مؤخرا بعض مواقف وزير الخارجية ناصر بوريطة حيال دولة إسرائيل في المحافل الأفريقية والأوروبية والتي عدها دفاعًا عن تل أبيب. وطبقًا للدستور المغربي، فإن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس.