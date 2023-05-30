الجيش الإسرائيلي يجري مسحا لمنزلي اثنين من منفذي العمليات المسلحة في نابلس

كما توجهت الفرقة أيضا إلى منزل حسام بسام بشير اسليم الذي وجه عملية مقتل الرقيب عيدو باروخ في تشرين الأول من العام الفائت

دهم جنود الجيش الإسرائيلي الليلة (الثلاثاء) مخيم عسكر القديم للاجئين في مدينة نابلس، للوصول الى منزل حسن سليمان قطناني أحد منفذي عملية إطلاق النار في الحمرا قرب اريحا في السابع من نيسان /أبريل الماضي، والتي قتلت خلالها الأم ليئا (لوسي) وبناتها مايا ورينا دي.

وبحسب بيان الجيش فقد رشق فلسطينيون الحجارة والعبوات الناسفة على القوات خلال قيامها بالمسح فردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين. كما أطلقت القوات النار باتجاه أحد المشتبه بهم الذي ألقى زجاجة حارقة وعبوات ناسفة وأفيد بالتحقق من وقوع إصابة فعلا.

IDF spokesperson الجيش الإسرائيلي يعد عملية مسح المنزل في نابلس تمهيدا لهدمه

كما توجهت الفرقة أيضا إلى منزل حسام بسام بشير اسليم الذي وجه عملية مقتل الرقيب عيدو باروخ في تشرين الأول من العام الفائت. وأثناء العملية رشق فلسطينيون الجنود بالعبوات الناسفة وردت القوات مرة أخرى بإجراءات تفريق التظاهرات.

IDF Spokesperson الجيش الإسرائيلي يعد عملية مسح المنزل في نابلس تمهيدا لهدمه

ويفيد البيان الصادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن عملية إعداد الخرائط قد تمت لغرض فحص إمكانية هدم البيوت، على غرار الإجراء المتبع والهادف الى ردع آخرين من القيام بعمليات مماثلة.