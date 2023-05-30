بحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، نجا 10 إسرائيليين من الحادث وعادوا بسرعة إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية.

أفاد تقرير يوم الثلاثاء أن عشرة من عملاء المخابرات الإسرائيلية السابقين كانوا من بين الناجين من كارثة القارب في بحيرة ماجوري الإيطالية.

وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فقد نجا 10 إسرائيليين من الحادث وتم نقلهم بسرعة إلى إسرائيل على متن طائرة عسكرية. وقال التقرير إن ضابطا متقاعدا من قوات الأمن الاسرائيلية كان من بين القتلى الاربعة بعد انقلاب قارب سياحي مساء الأحد.

وذكرت الصحيفة أن اثنين من عملاء المخابرات الإيطالية وزوجة صاحب القارب كانوا أيضا من بين القتلى في الكارثة.

وذكر التقرير أن "18 من الناجين العشرين كانوا من عملاء المخابرات، إما في الوقت الحاضر في الماضي"، مضيفًا أنه تم أيضًا إجلاء الإيطاليين بسرعة من غرف الطوارئ والفنادق "حتى لا يتركوا أثرًا".

في وقت سابق يوم الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 50 عامًا.