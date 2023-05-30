مصر وتركيا يتفقان على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء"

أنقرتعينت سفيراً ذا خبرة كبيرة لدى مصر كقائم بالأعمال، وهو صالح موطلو شن، الذي عمل سابقاً سفيراً لتركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة

قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء"وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أمس الأحد إن هناك مساراً إيجابياً يتشكل مع مصر، والعلاقة معها تسير على ما يرام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية.

وأضاف تشاووش أوغلو "التقينا بوزير الخارجية سامح شكري ثلاث مرات خلال شهر، وسننتقل بعد الانتخابات إلى مرحلة التعيين المتبادل للسفراء، كما أننا نستعد لاجتماع القادة ونعمل على ذلك".وأكد الوزير، وفقاً لما نشرته صحيفة "حرييت" التركية، أن أنقرة "عينت سفيراً ذا خبرة كبيرة لدى مصر كقائم بالأعمال، وهو صالح موطلو شن، الذي عمل سابقاً سفيراً لتركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة".

وأشار إلى أن "تعيين تركيا لسفير كبير كقائم بالأعمال تصريح واضح للغاية بلغة دبلوماسية أن أنقرة تريد بالفعل رفع العلاقات إلى مستوى السفراء".