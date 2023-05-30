الضفة الغربية: عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة حرمش وإصابة خطيرة

تم تلقي بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء حول إصابة شخص بالقرب من حرمش. ويقدم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج الطبي في مكان الحادث لرجل مصاب

وقع هجوم على مدخل مستوطنة حرميش في الضفة الغربية الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين فيما يبدو أنها إصابة خطيرة.

ووصلت في أعقاب الحادث إلى المكان قوات من الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى قدوم رئيس مجلس السامرة (المجالس المقامة في الضفة الغربية) للاطمئنان على سير الأمور.

https://twitter.com/i/web/status/1663470130951512066 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال المتحدث بإسم نجمة داود الحمراء إنه بتمام الساعة 11:39 تم تلقي بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة الشارون، حول إصابة شخص بالقرب من حرمش. ويقدم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج الطبي في مكان الحادث لرجل مصاب برصاصة وبحالة واعية.

Samaria Regional Council مسرح العملية في مستوطنة حرمش بالضفة الغربية.

وأفيد أيضًا أن فريق مسعفين تابع للجيش الإسرائيلي انضم الى مسعفي نجمة داوود الحمراء في تقديم العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة خطيرة مصاب بطلق ناري.

وأفيد أيضا أنه تم الدفع بمروحية إلى مكان الحادث.

يتبع.....