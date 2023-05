الضفة الغربية: عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة حرمش وإصابة خطيرة

وقع هجوم على مدخل مستوطنة حرميش في الضفة الغربية الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين فيما يبدو أنها إصابة خطيرة.

ووصلت في أعقاب الحادث إلى المكان قوات من الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى قدوم رئيس مجلس السامرة (المجالس المقامة في الضفة الغربية) للاطمئنان على سير الأمور.