مصدر إيراني: طهران توصلت إلى حل أزمة آثار اليورانيوم بأحد مواقعها النووية

خلال المفاوضات الفنية بين إيران والطاقة الذرية كما تم حل قضايا الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية

قال مصدر إيراني إن "طهران وصلت إلى حل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق حولها بسبب وجود جزيئات يورانيوم بدرجة نقاء 7.83" وفقاً لإعلام محلي بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن تقارير إعلامية في طهران.

وأشارت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أنه قد "تم حل قضية أحد المواقع التي اقترحتها الوكالة (المعروفة باسم أباده) خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تم حل قضايا الوكالة بشأن اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب 7.83 بتفسيرات إيران التقنية"

ومن المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير ربع سنوية عن إيران خلال أيام قبل الاجتماع العادي لمجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل

وكانت إيران قد أعلنت أن إحياء الاتفاق في شأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محملة الدول الغربية خصوصاً الولايات المتحدة مسؤولية التأخر بذلك.

وأتى موقف طهران في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم إبرامه بين طهران وست قوى دولية عام 2015 بعد مفاوضات شاق

ومنذ أبريل / نيسان من عام 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات تهدف لإحياء الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وعلى رغم تحقيق تقدم في هذه المباحثات، لم تبلغ مرحلة التفاهم لإعادة تفعيل الاتفاق