رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقرر الاجتماع مع النواب العرب لبحث مكافحة العنف بدون وزير الأمن القومي

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لن يحضر الاجتماع المقرر على أن جهات عربية قالت "نحن ونتنياهو على السواء لسنا مهتمين حقا بحضور بن غفير النقاش"

دعا نتنياهو أمس (الإثنين) أعضاء الكنيست العرب للحوار معه حول مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وبحسب النشر في N12 فإن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لن يحضر الاجتماع المقرر على أن جهات عربية قالت "نحن ونتنياهو على السواء لسنا مهتمين حقا بحضور بن غفير النقاش".

وكان نتنياهو قد حضر جلسة في الكنيست التأمت بناء على توقيع 40 نائبا حول موضوع "افتقار الحكومة للسلطة في مواجهة مضاعفة قضايا القتل". خلال خطابه، قال النائب أحمد الطيبي لنتنياهو "لقد تجاوبت بشكل جدي بداية الأمر، استمعت إلى صرختنا ولكن كفى مع هذا النهج، الآن نحن نتكلم عن دماء تراق في الشوارع كل دقيقة".

وبحسب التقرير، فإنه من المقرر أن يجري وزير الأمن القومي ين غفير زيارة اليوم لقرية طوبة الزنغرية (قرية عربية تقع شمال شرق طبريا). يرافق الوزير رئيس لجنة الأمن الوطني، عضو الكنيست تسفيكا فوجل، وقائد المنطقة الشمالية، المشرف شوكي تاتشوكا، وقادة المناطق، على خلفية تزايد عمليات الخاوة غير القانونية في المنطقة.

يُذكر أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي قد تضاعف في ولاية بن غفير مقارنة بعدد القتلى في نفس الفترة من العام الماضي.