شخصيات ملكية وفنانون وتقاليد أردنية.. زفاف ولي عهد الأردن

حضر حوالي ثلاثة آلاف مشاهد، حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن الذي يعد من الموضوعات التي تشغل المواطنين في مختلف الدول العربية حاليا.

أقيم في عمّان حفل غنائي شارك فيه عدد من المطربين الأردنيين والعرب، بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الذي سيقام في العاصمة عمان الخميس، على خطيبته السعودية رجوة آل سيف.

(AP Photo/Nasser Nasser) أردنيات يرتدين وشاحًا وقميصًا أبيض وأحمرًا أردنيًا تقليديًا يرقصن ويغنين خلال حفل موسيقي في ملعب رياضي في عمان ، الأردن ، الاثنين 29 مايو 2023.

وبدأ الأردنيون بالاحتفال تزامنًا مع زفاف ولي عهد بلادهم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي سيقام الخميس الأول من حزيران/ يونيو المقبل، واحتفالًا بالمناسبة، أقيم في ملعب عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية حفل غنائي حضره عدة نجوم أردنيون وعرب، من بينهم النجم المصري تامر حسني وديانا كرزون وزين عوض.

(AP Photo/Nasser Nasser) الباعة الجائلون الأردنيون يزينون شاحنتهم بملصق لولي العهد الأردني الأمير حسين وخطيبته ، المهندس المعماري السعودي رجوى السيف ، خلال حفل موسيقي في ملعب رياضي في عمان ، الأردن ، يوم الاثنين ، 29 مايو ، 2023

وحسب تقدير المنظمين، فقد حضر حوالي ثلاثة آلاف مشاهد، حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن الذي يعد من الموضوعات التي تشغل المواطنين في مختلف الدول العربية حاليا.

(AP Photo/Nasser Nasser) رجل يوزع ملصقات لولي العهد الأردني الأمير حسين وخطيبته المعمارية السعودية رجوى السيف ، خلال حفل موسيقي في استاد رياضي في عمان ، الأردن ، الاثنين 29 مايو 2023.

وفي هذا الصدد، قالت قناة المملكة الأردنية الرسمية، إن أسماء عدد من الشخصيات التي أكدت حضورها، وذكرت: "أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي".

وأضافت القناة: "ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، وتأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي".

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد أعلن في وقت سابق عن تحديد قصر زهران كمكان لعقد قران ولي العهد الأردني، قبل التوجه إلى قصر الحسينية لحفل استقبال وعشاء.

Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah / AFP صورة نشرتها الخدمة الصحفية للملكة الأردنية رانيا ، تظهرها وهي تعانق زوجة ابنها رجوى السيف خلال حفل عشاء قبل الزفاف في عمان في 22 مايو 2023.

ومن جانب آخر، عبرت الفنانة ديانا كرزون، عن سعادتها وفخرها بالتواجد والغناء في حفل الحناء، وقالت "كثير مبسوطة وفخورة اني غنيت وكنت موجوده في حفل الحناء بيوم فرحة أم الحسين بعريسنا عريس الأردن وما بقدر أوصف مشاعر الفرحة اللي كانت موجودة بعيون الأردنيات بمضارب الهاشمين وفرحتهم بزفاف ولي العهد وحنة الانسة رجوة وربنا يديم علينا وعلى الوطن الأفراح على طول يا رب"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

من جهة أخرى، أعربت الفنانة زين عوض، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الجماهيري الكبير، مبينة أنها تعمل على تحضير مجموعة أعمال غنائية تتناسب مع الحفل، ومنها أغنيتها التي أطلقتها قبل أيام، وهي: "أقبل علينا".

وخطفت رجوة ال سيف خطيبة ولي العهد، الأضواء في حفل الحناء بإطلالتها الجميلة، حيث ارتدت ثوب أبيض مطرز باللون الذهبي، من تصميم المصممة السعودية العالمية هنيدة الصيرفي.

Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah / AFP صورة نشرتها الخدمة الصحفية للملكة الأردنية رانيا ، تظهر الخطيبة السعودية رجوى السيف وهي ترقص خلال حفل عشاء قبل الزفاف في عمان في 22 مايو 2023.

وضمن البروتوكول الملكي الأردني الخاص بحفلات الزفاف، سيكون "الموكب الأحمر" حاضراً في حفل زفاف ولي العهد، حيث سيجوب مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمّان، انطلاقاً من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وسيعقد الأمير الأردني قرانه على رجوة آل سيف التي خطبها في العاصمة السعودية الرياض في آب/ أغسطس الماضي.