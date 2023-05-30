العاهل السعودي يفوّض وزير الإعلام لبحث التعاون مع تركيا

تمّ تفويض العديد من الوزراء السعوديين خلال الجلسة من قبل الملك سلمان لتعزيز العلاقات الدولية، حيث تم تفويض وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتفويض وزير الإعلام سلمان الدوسري بالتباحث مع تركيا حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام السعودية ودائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية.

وجاء ذلك في نهاية جلسة رئاسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الملك سلمان في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء.

وبحث مجلس الوزراء السعودي في جلسته التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتمّ تفويض العديد من الوزراء السعوديين خلال الجلسة من قبل الملك سلمان لتعزيز العلاقات الدولية، حيث تم تفويض وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، بالتباحث مع بولندا بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الطاقة.

كما تم تفويض وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع مصر حول مشروع اتفاقية في مجال “تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن” عبر قناة السويس.