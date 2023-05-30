بايدن يعرض على اردوغان الموافقة على ضم السويد للناتو مقابل صفقة أسلحة

اوساط تركية تتوقع عدم قبول اردوغان للصفقة وانه يطمح لنيل المزيد

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بفوزه في الانتخابات وذكر خلال حديثه مع صحافيين مساء اليوم أنه خلال حديثهم أن أردوغان "كرر أمامه في حديثهم عن رغبته القوية بتجهيز سلاح الجو التركي بمقاتلات جديدة من طراز ’اف 16’ وايضا بتجهيزات لتحسين قدرات المقاتلات الأمريكية التي تمتلكها تركيا بالفعل".

وذكر بايدن أنه أكد أمام نظيره التركي على أهمية انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي، فعلى مدار العام الماضي، أحبطت تركيا مرارا وتكرارا هذا التحرك السياسي الهام، وقالت إن ستوكهولم لا تفي بالتزاماتها تجاهها، وعلى رأسها تسليم الأكراد المطلوبين الذين لجأوا الى السويد، أيضا هنغاريا لم تؤكد هي الأخرى بعد عضوية السويد، لكن من المتوقع أن تقوم بذلك حالما تقوم بذلك تركيا.

خلال المحادثة أوضح بايدن لأردوغان أن مقاتلات "اف 16" حديدة وحزم مساعدات عسكرية مقابل تأكيد عضوية السويد في حلف الناتو. في حين ذكر مصادر مختلفة في تركيا الليلة أنه على الرغم من الاقتراح الدراماتيكي، فإن اردوغان يميل الى عدم قبوله، وهو يقدر أنه سيتمكن من تحقيق انجازات أكبر مقابل الموافقة التي طال انتظارها. ورغم أن الانتخابات قد مرت بالفعل، لكن من الواضح أن أنقرة لن توافق عن التنازل عن المطالب الأساسية من ستوكهولم مقابل الموافقة. في حين ذكرت وزارة الخارجية السويدية أمس أن المحادثات حول هذه القضية مع تركيا ستستأنف "قريبا".

تركيا معنية بتلقي مساعدات عسكرية على شكل طائرات من طراز مقاتلات ’اف 16’ ومعدات ذات صلة تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، الى أن الكونغرس الأمريكي عرقل هذه الخطوة بسبب معارضة تركيا لضم سويد، وبسبب انتقادات لموقف تركيا من قضايا حقوق الانسان ونشاطها شمالي سوريا.تمت الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية صغيرة بلغت قيمتها حوالي ربع مليار دولار لتركيا بعد أن وافقت على انضمام فنلندا الى حلف الناتو.