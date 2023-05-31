الضفة الغربية :القوات الأمنية الإسرائيلية تواصل عمليات البحث عن منفذي عملية حرمش قرب نابلس

عمليات البحث تركزت بشكل اساسي بمنطقة طولكرم شمالي-غربي الضفة الغربية

تواصل القوات الأمنية الإسرائيلية صباح اليوم مطاردة الخلية المسلحة التي نفذها عملية إطلاق النار أمس بالقرب من مستوطنة حرمش شمالي الضفة الغربية، والتي أدت الى مقتل الاسرائيلي مئير تماري (32 عاما).

وتركزت عمليات البحث بشكل أساسي في منطقة طولكرم شمالي-غربي الضفة الغربية، حيث تنشط قوات الجيش الاسرائيلي والشاباك في عدد من القرى والمدن في المنطقة. هذه الخلية وجهت تعليمات لمحو مواد كاميرات المراقبة حتى تصعب على قوات الجيش الإسرائيلي في عملية الملاحقة، لكن التقديرات الأمنية الإسرائيليية بأنهم سيصلون في نهاية الأمر الى الخلية والمكونة من شخصين ، أحدهم قاد المركبة والأخر أطلق سبع رصاصات تجاه السيارة الإسرائيلية.

ولدى الشاباك والجيش الإسرائيلي يوجد اليوم عشرات التحذيرات من عمليات، خصوصا لخلايا مسلحة مرتبطة على ما يبدة مع كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح. واعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي الليلة ثمانية مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية، وقام عدد من المشتبهين بإلقاء الحجارة تجاه القوات الإسرائيلية خلال عمليات الاعتقال والتي صودر خلالها وسائل قتالية.