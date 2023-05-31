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  • السفير محمد العمادي: "منحة المساعدات النقدية لغزة سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو الوشيك"

السفير محمد العمادي: "منحة المساعدات النقدية لغزة سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو الوشيك"

i24NEWS

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فلسطينيون في قطاع غزة يتلقون مساعدات المنحة القطرية
Abed Rahim Khatib/Flash90فلسطينيون في قطاع غزة يتلقون مساعدات المنحة القطرية

العماري:" المنحة ستصرف لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة"

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، على أن "منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو/ حزيران الوشيك ، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة".

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وأشار إلى أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، موضحا أن "عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري".

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وكان رئيس المكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، قد كشف في وقت سابق عن سبب تأخر المنحة القطرية الجهر الجاري،مؤكدا على أن "المنحة المقسمة بين الوقود المخصص لمحطة الكهرباء، والمنحة الخاصة بالأسر المتعففة وغيرها والبالغ قيمتها 60 مليون دولار شهرياً، يتم الإعلان عن تمديدها بشكل سنوي من الديوان الملكي القطري لمدة عام"

وافاد أن "هناك أطرافاً تصر على بث الإشاعات بشأن المنحة القطرية خلال الأيام الماضية، وكل ما تم بثه أخبار متضاربة، ولم تصدر من المصادر العبرية أو أي جهات فلسطينية".

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