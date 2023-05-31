وزير الخارجية المجري: "التعاون بين المجر وإسرائيل بلغ مستوى تاريخيا، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو"بودابست سوف تستأنف أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإحباط محاولات الفلسطينيين إدانة إسرائيل"

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، خلال اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في بودابست، إن "التعاون بين المجر وإسرائيل وصل إلى مستوى تاريخي" وأن "بودابست سوف تستأنف أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإحباط محاولات الفلسطينيين إدانة إسرائيل"

وأعرب الدبلوماسي المجري عن معارضة بلاده لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في دفع أموال منفضي العمليات العدائية المسجونين في السجون الإسرائيلية، وقال إن "المجر تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتدين الإرهاب وتدعو إلى نهج عادل تجاه إسرائيل داخل الأمم المتحدة".

وأكد بيتر زيجارتو موقف المجر المناهض لمعاداة السامية، مشدداً على "دور الهجرة غير الشرعية في معاداة السامية الحديثة".

ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين، الذي يزور أربع دول في وسط أوروبا (كرواتيا وسلوفاكيا والمجر والنمسا)، برئيس المجر كاتالين نوفاك، لكنه لن يلتقي في نهاية المطاف برئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن"المجر تدعم إسرائيل لسنوات عديدة، وتعزيز الجبهة الموالية لإسرائيل، إلى جانب دول وسط أوروبا الأخرى، يمثل مصلحة سياسية واقتصادية مهمة لدولة إسرائيل" وأضاف أن "الحرب في أوكرانيا حولت إسرائيل إلى رصيد إستراتيجي للدول الأوروبية، سواء من حيث الأمن الإقليمي أوالطاقة، وسنكون سعداء بدعم الدول الأوروبية ومساعدتها على مواجهة الواقع الجديد للقارة".

وفي السياق وقع كوهين وزيجارتو "اتفاقية لتجديد المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة المجرية للطلاب الإسرائيليين الذين يدرسون في البلاد، ووفقا للاتفاقية، ستمنح المجر 50 منحة دراسية للطلاب الإسرائيليين كل عام"