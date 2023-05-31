اكتشاف خزان جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل ومنحه اسم "كاتلان"

هذا هو رابع أكبر اكتشاف للغاز في إسرائيل منذ بداية العقد الماضي. أكبر اكتشاف هو خزان ليفياثان، الذي يقدر بنحو 600 مليار متر مكعب

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية وشركة إنرجيان اليوم الأربعاء عن اكتشاف خزان جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل يقدر حجمه بـ 68 مليار متر مكعب، وتمت تسميته بـ "كاتلان"، وفق النشر في كالكاليست.

تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك السنوي للاقتصاد الإسرائيلي بأكمله يبلغ أقل من 13 مليار متر مكعب.

يقع موقع الخزان الجديد بين خزاني إنرجيان الحاليين، كاريش وتانين (بلوك 12)، وكلها في المياه الاقتصادية لإسرائيل. هذا على النقيض من خزان أفروديت، الذي يوجد في الغالب في المياه الاقتصادية لقبرص، والجزء الأصغر في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وخزان قانا / صيدا، والجزء الرئيسي منه في الأراضي اللبنانية، والباقي في اسرائيل.

وكانت إسرائيل ولبنان قد وقعتا اتفاقية غير مسبوقة لترسيم الحدود البحرية بينهما بالرغم من توتر العلاقات بين البلدين عامة، بوساطة الولايات المتحدة.

في عام 2022، حققت الدولة إيرادات بقيمة 1.7 مليار شيكل من مدفوعات الغاز الطبيعي. منذ اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل، حققت الدولة حوالي 20 مليار شيكل من الإيرادات. هذه الإيرادات تصل قيمتها 12.5٪ من عائدات استخدام مورد طبيعي لدولة إسرائيل. بالإضافة إلى الإيرادات، فإن شركات الغاز ملزمة أيضًا بدفع ضريبة الشركات، كما يجب على هذه الشركات دفع قسط لصندوق الثروة الإسرائيلي اعتبارا من ربحية معينة.

هذا هو رابع أكبر اكتشاف للغاز في إسرائيل منذ بداية العقد الماضي. أكبر اكتشاف هو خزان ليفياثان، الذي يقدر بنحو 600 مليار متر مكعب، وثاني أكبر خزان هو تمار، ويقدر بنحو 300 مليار متر مكعب، والخزان الثالث هو كاريش تانين، الذي تملكه أيضًا شركة إنرجيان، بحجم 100 مليار متر مكعب.