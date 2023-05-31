English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015

الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015

i24NEWS - AFP

دقيقة 3
Employees work at the fuel manufacturing plant in the central Iranian province of Isfahan.
Atta Kenare/AFPEmployees work at the fuel manufacturing plant in the central Iranian province of Isfahan.

بلغت المخزونات 4،744.5 كجم اعتبارًا من 13 مايو/ايار الجاري (مقارنة بـ 3760.8 كجم في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم) ، أي أكثر من 23 ضعف الحد المسموح به

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن "إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، واستمرت في تصعيدها النووي حتى لو نفت رغبتها في امتلاك القنبلة.

Video poster

وبلغت المخزونات 4،744.5 كجم اعتبارًا من 13 مايو/ايار الجاري (مقارنة بـ 3760.8 كجم في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم) ، أي أكثر من 23 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاقية الدولية لعام 2015

وكان مصدر إيراني، قد أكد أمس الثلاثاء، على أن "طهران وصلت إلى حل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق حولها بسبب وجود جزيئات يورانيوم بدرجة نقاء 7.83" وفقاً لإعلام محلي بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن تقارير إعلامية في طهران. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق