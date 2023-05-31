الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015

بلغت المخزونات 4،744.5 كجم اعتبارًا من 13 مايو/ايار الجاري (مقارنة بـ 3760.8 كجم في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم) ، أي أكثر من 23 ضعف الحد المسموح به

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن "إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، واستمرت في تصعيدها النووي حتى لو نفت رغبتها في امتلاك القنبلة.

وبلغت المخزونات 4،744.5 كجم اعتبارًا من 13 مايو/ايار الجاري (مقارنة بـ 3760.8 كجم في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم) ، أي أكثر من 23 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاقية الدولية لعام 2015

وكان مصدر إيراني، قد أكد أمس الثلاثاء، على أن "طهران وصلت إلى حل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق حولها بسبب وجود جزيئات يورانيوم بدرجة نقاء 7.83" وفقاً لإعلام محلي بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن تقارير إعلامية في طهران.