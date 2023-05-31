الأردن: زفاف الحسين ورجوة يشعل الشارع الأردني بحمّى الفرح

هبطت بايدن في عمان الأربعاء وستمثل الرئيس الأمريكي في اليوم المهم للمملكة الهاشمية حيث سيعبر الموكب الأحمر الملكي العاصمة للاحتفال بالعروس والعريس.

يستعد الأردن لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين يوم الخميس، وهو حدث يجري الاحتفال به شعبيا بإطلاق الألعاب النارية والحفلات الموسيقية وهيجان وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

سيتزوج الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني من المهندسة المعمارية السعودية رجوة آل سيف في حفل زفاف ملكي كبير، من المتوقع أن يحضره حوالي 3000 شخص. لبّى الدعوة ملوك المنطقة والسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن وملك هولندا من بين الضيوف، بالإضافة إلى وريثة العرش السويدية فيكتوريا والأميرة اليابانية تاكامادو.

هبطت بايدن في عمان يوم الأربعاء وستمثل الرئيس الأمريكي جو بايدن في اليوم المهم للمملكة الهاشمية - الحليف الغربي الرئيسي - حيث سيعبر الموكب الأحمر الملكي العاصمة للاحتفال بالعروس والعريس.

OFFICE OF HER MAJESTY QUEEN RANIA AL ABDULLAH / AFP رجوة آل سيف

استحوذت الحمى الملكية على البلاد استباقا لحفل زفاف ولي العهد المرشح للجلوس على عرش المملكة الأردنية في قادم الأيام.

انتشرت صور حفل الحناء على الإنترنت الأسبوع الماضي وظهرت رجوة بالثوب الأبيض يزينه بيت شعر مطرز بالذهب يقول بالعربية: "عندما أراك تصبح الحياة حلوة". كما أقيمت حفلة موسيقية استقبلت فيها مجموعة من المطربين الأردنيين والعرب الحضور.

KHALIL MAZRAAWI / AFP المغنية الأردنية ديانا كرزون في إحدى الحفلات ابتهاجا بزفاف الحسين.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي مقطع فيديو على موقع يوتيوب لوالدة الأمير حسين الملكة رانيا وشقيقتيه الأميرتان سلمى وإيمان وهن يغنين ويرقصن مع ضيوف الحفل. وقالت الملكة للمحتفلين حولها "مثل أي أم لطالما حلمت بيوم زفافه، الحسين ابنكم وأنتم عائلته وهذا الحفل حفل زفافكم".

بعد الحفلة، حلقت طائرات بدون طيار فوق عمان على شكل تاج في السماء.