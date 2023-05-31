أشار رئيس الوزراء إلى أن إيران النووية ستهدد ليس دولة إسرائيل فحسب، بل أوروبا بأكملها. وأكد أن هدف إسرائيل هو منع إيران من الحصول على مثل هذه الأسلحة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقدس برئيس المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) بيتر تشينتشر في زيارة له هي الأولى له لإسرائيل، وناقش الطرفان التحديات الرئيسية التي تواجه إسرائيل وألماني،

كما ناقشا الإمكانات الكامنة في تعزيز التعاون في التكنولوجيا والابتكار بين البلدين ومع الغرب بشكل عام، وتابع نتنياهو إن "مساهمة إسرائيل الحالية في الأمن القومي لألمانيا هي نقطة تحول تاريخية" مشيرا إلى أنه يخطط لعقد اجتماع G2G هذا العام والذي يشير إلى التبادلات والتفاعلات التي تحدث بين الكيانات الحكومية المختلفة.

وأكد نتنياهو لرئيس "البوندسرات" أنه "من المهم ضمان استمرار الشراكة بين إسرائيل وألمانيا لأجيال قادمة، ليس فقط بسبب المصالح المشتركة للبلدين، ولكن أيضًا بسبب الالتزام. لتعلم دروس الماضي" وأضاف أنه "في حين أن كراهية اليهود ظاهرة تعود إلى جيل الألفية ولم تتغير، فإن ما تغير هو قدرة الدولة اليهودية على الدفاع عن نفسها".

كما ناقش الرجلان القضايا الإقليمية، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم وتمديدها، بالإضافة إلى جهود إيران لامتلاك أسلحة نووية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن إيران النووية ستهدد ليس دولة إسرائيل فحسب، بل أوروبا بأكملها. وأكد أن هدف إسرائيل هو منع إيران من الحصول على مثل هذه الأسلحة.