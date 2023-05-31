الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق التحقيق حول موقع نووي في إيران كشفه نتنياهو

جاء التقرير قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتبقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها أغلقت تحقيقها في موقع نووي مشتبه به في إيران كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2019.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إن الجمهورية الإسلامية قدمت تفسيرات محتملة لجزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع ماريفان المشبوه في مقاطعة عابدة ، وأن "الأمر لم يعد معلقا في هذه المرحلة".

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أفادت عن اكتشاف آثار لمواد مشعة في ثلاثة مواقع لم تعلن عنها إيران، في ضربة لجهود استعادة اتفاق 2015 التاريخي بين طهران والقوى الكبرى.

في غضون ذلك ، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أن إيران زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، ومواصلة تصعيدها النووي. لكن الوكالة أشارت إلى تقدم في تعاونها مع إيران ، بما في ذلك بشأن المواقع غير المعلنة.

يعد موقع ماريفان في محافظة فارس الجنوبية أول موقع يتم تناوله بموجب خطة عمل اتفقت عليها إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس / آذار. الموقعان الآخران هما Varamin و Turquzabad.

جاء التقرير قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتبقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الوكالة في تقريرها إن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب بلغ أكثر من 23 ضعف الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015.

اعتبارًا من 13 ايار/مايو، قدر إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بـ 10459 رطلاً. كان الحد الأقصى في صفقة 2015 447 رطلا. وذكر التقرير أيضا أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من 3.67 بالمئة في الصفقة.