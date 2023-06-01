مسيرة الفخر السنوية تنطلق في القدس بمشاركة الآلاف وسط احتياطات أمنية واسعة

ويزيد الوضع خطورة وترقبا دعوة حماس للمقدسيين بمنع تلك المسيرة في مدينتهم على نحو يسيئ للطابع العربي للمدينة فضلا عن الطابع الإسلامي للأقصى، على ما جاء في بيان.

تجري الاستعدادات لانطلاق مسيرة الفخر السنوية الداعمة للمثليين الخميس في مدينة القدس بحماية ألفي رجل شرطة وسط دعوات من مركبات في الحكومة اليمينية الخالصة برئاسة نتنياهو لتسيير مظاهرات ضد جوهر تلك المسيرة المثيرة للجدل.

ويزيد الوضع خطورة وترقبا دعوة حماس للمقدسيين بمنع تلك المسيرة في شوارع المدينة على نحو يسيئ للطابع العربي للمدينة فضلا عن الطابع الإسلامي للأقصى، وفق ما جاء في بيان للحركة.

وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير قال الأربعاء إنه من حق المعارضين لمسيرة الفخر تلك التعبير عن موقفهم في مظاهرات سلمية مثلما يحق للمثليين الخروج بمظاهرات، وأنه سيتأكد بنفسه من خلو أي عوائق بوجه المعارضين للجهر بالمثلية من التظاهر. وتم تخصيص حديقة بلومفيلد في القدس لاحتضان فعالية الاحتجاج ضد مسيرة المثليين.

يبدأ التجمع في حديقة جرس الحرية في القدس ابتداء من الساعة 3:00 بعد الظهر، لتنطلق المسيرة بتمام الخامسة في عدة شوارع تم استصدار التراخيص لإغلاقها ريثما تنتهي المسيرة وهي دافيد هميلخ وبلومر وكيرن هيسود وكينج جورج وهيلل ومنشيه بن يسرائيل وجان هعتسمؤوت وسط تعليمات أمنية صارمة بخصوص أماكن ومواعيد الانضمام أو مغادرة تلك المسيرة.

في هذا الموعد من العام المنصرم، انطلقت الاحتفالات السنوية في مدينة تل أبيب التي تعتبر أكثر ليبرالية تجاه هذه القضية تحديدا بمشاركة عشرات الآلاف وسط ترحيب وزيرة المواصلات أنذاك ميراف ميخائيلي.