آخر المتحدثين بالسريانية في العراق يجهدون للحفاظ على اللغة القديمة

منذ قرون طويلة، يتحدّث مسيحيو العراق اللغة السريانية بلهجاتها المختلفة في بيوتهم ومدارسهم. لكن تحت وطأة عقود من الحروب والتهجير، باتت اللغة في خطر

منذ قرون طويلة، يتحدّث مسيحيو العراق اللغة السريانية بلهجاتها المختلفة في بيوتهم ومدارسهم. وتحت وطأة عقود من الحروب والتهجير، باتت اللغة في خطر.

في قرقوش، أقدم البلدات المسيحية في العراق، الواقعة في سهل نينوى في شمال البلاد، يجلس تلاميذ ثانوية مار أفرام السريانية قبالة أستاذهم محدقين بلوح أبيض كتبت عليه الأحرف السريانية. وتدرّس اللغة السريانية في حوالى 265 مدرسة عامة موزعة بين العراق المركزي وإقليم كردستان.

منذ قرون طويلة، يتحدّث مسيحيو العراق اللغة السريانية بلهجاتها المختلفة في بيوتهم ومدارسهم. لكن تحت وطأة عقود من الحروب والتهجير، باتت اللغة في خطر، لكن قناة عامة جديدة ناطقة بالسريانية تسعى للحفاظ على هذا الإرث الضارب بالقدم.

وتقول مريم عاشور، مقدمة برامج في قناة السريانية الحكومية: "قدمت برنامج "كروخيا" أو "الجولة" تجول خلاله في بغداد ومناطق أخرى، هو ناطق باللغة السريانية لكننا نسجل أحاديث ضيوفنا باللغة العربية".

تعود أولى الكتابات السريانية إلى القرن الأول والثاني قبل الميلاد، لكن اللغة السريانية "بلغت ذروتها بين القرنين الخامس والسابع" بعد الميلاد بحسب مؤرخين. ولم تقتصر اللغة السريانية على الكتب الدينية، بل كانت لغة التعاملات الحكومية والفلسفة والعلوم والأدب. وفي ظل تقدّم اللغة العربية في المنطقة، تراجع استخدام السريانية منذ القرن الحادي عشر، لكنها لم تندثر تماماً.