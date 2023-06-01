العرس الملكي يشعل الشارع الأردني وقادة العالم يتوافدون إلى عمان للمشاركة في الموكب الأحمر

المدرج الروماني يعج اليوم بآلاف الأردنيين حيث نظمت فعاليات رسمية وشعبية وسط إيلاء الاهتمام لقطاع الأطفال الذين سيحظون بعروض فنية يقدمها فنانون مشهورون.

تشهد العاصمة الأردنية عمان، الخميس، حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين النجل الأكبر لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين. واحتفلت المحافظات في مقدمتها عمان بالابتهاج والزينة والفرح طيلة الأسبوع الجاري.

Jordanian Royal Palace / AFP صورة منشورة من الملكية الأردنية تظهر ولي العهد الأمير حسين محاطًا بزملائه من أفراد القوات المسلحة فور وصوله حفل عشاء أقامه الملك في 31 مايو 2023 قبل زفافه.

أمس الأربعاء أقام الملك عبد الله الثاني، مأدبة عشاء لآلاف الأردنيين، بمناسبة زفاف نجله الأكبر ولي عهده الأمير الحسين، فيما يتوافد الضيوف من خارج البلاد إلى المملكة للمشاركة في مراسم حفل الاستقبال استعدادا لعقد القران اليوم الخميس.

Jordanian Royal Palace / AFP صورة منشورة من القصر الملكي الأردني تظهر أعضاء فرقة شركسية يؤدون رقصة فولكلورية خلال حفل عشاء أقامه الملك في 31 مايو 2023 لابنه قبل زفاف كرون برينس.

بثت منصات الديوان الملكي الأردني، والتلفزيون الرسمي فقرات مأدبة العشاء وما صاحبها من عروض مختلفة وفقرات غنائية.

وبدأت الفعاليات بزفّ الأمير، فور حضوره إلى مكان الحفل بالديوان الملكي في العاصمة عمان، وصولاً إلى مكان جلوسه بجانب والده الملك.

ألقى ملك الأردن كلمة للحاضرين، قال فيها: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه. وأهدى عاهل الأردن نجله الأمير "السيف الهاشمي"، لافتاً بأنه "رمز العدل والدفاع عن الوطن"، ليقبل بعدها الحسين رأس والده الملك.

AP Photo/Raad Adayleh ولي العهد الأردني الأمير حسين ، الثاني من اليسار ، يجلس مع والده الملك عبد الله الثاني ، الثالث من اليسار ، خلال احتفال في عمان ، الأردن ، الأربعاء 31 مايو 2023 ، قبل يوم واحد من زواجه من المهندسة السعودية رجوى السيف.

فيما أعلن الديوان والتلفزيون عن مواصلة توافد الضيوف الدوليين، الذين يحضرون الخميس، حفل استقبال يقيمه الملك وعقيلته بقصر الحسينية عقب عقد القران بقصر زهران.

Jordanian Royal Palace / AFP صورة مطبوعة من الملكية الأردنية تظهر من اليسار إلى اليمين: الأمير الأردني راشد بن حسن والملك عبد الله الثاني وعمه الأمير حسن بن طلال وولي العهد الأمير حسين وشقيقه الأصغر الأمير هاشم يقفون لالتقاط صورة جماعية خلال حفل عشاء أقامه الملك في 31 مايو 2023 لابنه قبل زواجه.

ومن أبرز من حضر ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، واللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

AP Photo/Raad Adayleh يشارك ولي العهد الأردني الأمير حسين ، وسط ، في احتفال أقيم في العاصمة الأردنية عمان ، الأربعاء 31 مايو 2023 ، قبل يوم واحد من زفافه على المهندسة السعودية رجوة آل سيف.

ووصلت السيدة الأميركية الأولى إلى عمان أمس التي ستمثل بحضورها رئيس الولايات المتحدة، إلى جانب ملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وابنتهما الأميرة كاترينا أماليا وريثة العرش الهولندي، والأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، بالإضافة إلى هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها تسوجوكو وهما من أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية.

Queen Rania Facebook’s offical page ولي العهد الأردني الحسين الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف.

المدرج الروماني يعج اليوم بآلاف الأردنيين حيث تم تنظيم الفعاليات الرسمية والشعبية وسط إيلاء الاهتمام لقطاع الأطفال حيث سيقدم فنانون عروضا خصيصا للأطفال.

Royal Hashemite Court via AP يحضر ولي العهد الأمير حسين احتفالا في عمان ، الأردن ، يوم الأربعاء 31 مايو 2023 ، قبل يوم واحد من زواجه من المعمارية السعودية رجوى السيف.

أقام الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، مأدبة عشاء لآلاف الأردنيين، بمناسبة زفاف نجله الأكبر ولي عهده الأمير الحسين، فيما يتوافد الضيوف من خارج البلاد إلى المملكة للمشاركة في مراسم حفل الاستقبال استعدادا لعقد القران اليوم الخميس.