العرس الملكي يشعل الشارع الأردني وقادة العالم يتوافدون إلى عمان للمشاركة في الموكب الأحمر
المدرج الروماني يعج اليوم بآلاف الأردنيين حيث نظمت فعاليات رسمية وشعبية وسط إيلاء الاهتمام لقطاع الأطفال الذين سيحظون بعروض فنية يقدمها فنانون مشهورون.
تشهد العاصمة الأردنية عمان، الخميس، حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين النجل الأكبر لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين. واحتفلت المحافظات في مقدمتها عمان بالابتهاج والزينة والفرح طيلة الأسبوع الجاري.
أمس الأربعاء أقام الملك عبد الله الثاني، مأدبة عشاء لآلاف الأردنيين، بمناسبة زفاف نجله الأكبر ولي عهده الأمير الحسين، فيما يتوافد الضيوف من خارج البلاد إلى المملكة للمشاركة في مراسم حفل الاستقبال استعدادا لعقد القران اليوم الخميس.
بثت منصات الديوان الملكي الأردني، والتلفزيون الرسمي فقرات مأدبة العشاء وما صاحبها من عروض مختلفة وفقرات غنائية.
وبدأت الفعاليات بزفّ الأمير، فور حضوره إلى مكان الحفل بالديوان الملكي في العاصمة عمان، وصولاً إلى مكان جلوسه بجانب والده الملك.
ألقى ملك الأردن كلمة للحاضرين، قال فيها: "اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه. وأهدى عاهل الأردن نجله الأمير "السيف الهاشمي"، لافتاً بأنه "رمز العدل والدفاع عن الوطن"، ليقبل بعدها الحسين رأس والده الملك.
فيما أعلن الديوان والتلفزيون عن مواصلة توافد الضيوف الدوليين، الذين يحضرون الخميس، حفل استقبال يقيمه الملك وعقيلته بقصر الحسينية عقب عقد القران بقصر زهران.
ومن أبرز من حضر ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، واللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.
ووصلت السيدة الأميركية الأولى إلى عمان أمس التي ستمثل بحضورها رئيس الولايات المتحدة، إلى جانب ملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وابنتهما الأميرة كاترينا أماليا وريثة العرش الهولندي، والأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، بالإضافة إلى هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها تسوجوكو وهما من أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية.
المدرج الروماني يعج اليوم بآلاف الأردنيين حيث تم تنظيم الفعاليات الرسمية والشعبية وسط إيلاء الاهتمام لقطاع الأطفال حيث سيقدم فنانون عروضا خصيصا للأطفال.
أقام الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، مأدبة عشاء لآلاف الأردنيين، بمناسبة زفاف نجله الأكبر ولي عهده الأمير الحسين، فيما يتوافد الضيوف من خارج البلاد إلى المملكة للمشاركة في مراسم حفل الاستقبال استعدادا لعقد القران اليوم الخميس.