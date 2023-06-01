بحضور عربي ودولي رفيع، بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية،

انطلقت عصر اليوم الخميس وسط عمان مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بحضور عربي ودولي رفيع، بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة.

ويحضر المناسبة في قصر زهران، عدد من الضيوف من الدول العربية الشقيقة والأجنبية والصديقة، وبعد انتهاء مراسم عقد القران سيخرج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

ويصل بعدها ولي العهد إلى قصر زهران، ليكون إلى جانب ضيوفه في القصر، لتصل بعدها خطيبته رجوة خالد السيف إلى القصر ذاته، للإعلان عن عقد القران.

وسيخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

واستعدادا للمناسبة أعلنت مديرية الأمن العام، في بيان، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسيتم عمل 3 مواقع احتفالات (مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).