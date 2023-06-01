يوآف غالانت،"الأخطار التي تواجه دولة إسرائيل تتزايد، وقد يُطلب منا أداء واجبنا لحماية سلامة بلدنا "

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، "الأخطار التي تواجه دولة إسرائيل تتزايد، وقد يُطلب منا أداء واجبنا لحماية سلامة بلدنا "وأشار إلى آخر التطورات في الملف النووي الإيراني وقال: "المهام ثقيلة والتحديات كبيرة. الواقع الذي نحن فيه معقد، لكن دولة إسرائيل والجيش وكل الأجهزة الأمنية، ستعرف ما يجب عليها القيام به لضمان أمن إسرائيل الآن وفي المستقبل. بمساعدتكم، أعضاء هيئة الأركان الحاليين والمنضمين ".

جاءت تصريحاته خلال احتفال منح الرتب لقادة الجيش الإسرائيلي الجدد، وفي ظل تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث منح جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي رتبة لواء إلى نمرود ألوني الذي سيتولى منصب قائد القيادة العميقة وقائد الكليات العسكرية، وإلى ديفيد زيني الذي سيعين قائداً للتدريب والتكوين في الجناح البريّ. وشارك في المراسم عائلات القادة الجدد ومنتدى الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر، أنه قبل نحو أسبوع تحدث رئيس الأركان هرتسي هاليفي في المؤتمر الأمني ​​في جامعة رايخمان وتطرق إلى موضوع التهديد الإيراني من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وقدرات الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات. في الوقت نفسه، وردت أنباء عن وقوع إصابات في انفجار غامض في منشأة كيماوية في وسط إيران.