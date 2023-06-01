إسرائيل تنتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستسلامها لـ"الضغوط السياسية الإيرانية"

التفسيرات التي قدمتها إيران لوجود مواد نووية في الموقع غير موثوقة أو ممكنة تقنيا. إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخداع المجتمع الدولي

انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصفت إغلاق التحقيق في موقع نووي إيراني كشفته إسرائيل بأنه "مقلق للغاية" وقالت "التفسيرات التي قدمتها إيران لوجود مواد نووية في الموقع غير موثوقة أو ممكنة تقنيا. إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخداع المجتمع الدولي".

واشارت الوزارة إلى أن "استسلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضغوط سياسية إيرانية مخيب للآمال للغاية بشكل رئيسي لأن المعلومات الواردة في الملف تشير ضمناً إلى وجهين من الانتهاكات الإيرانية الصارخة لاتفاقيات التفتيش"، وحذرت من أن إن "إغلاق القضية يمكن أن يكون له عواقب خطيرة للغاية - وهو ينقل رسالة للإيرانيين مفادها أنهم غير مطالبين بدفع ثمن لانتهاكاتهم، وأن بإمكانهم الاستمرار في خداع المجتمع الدولي في طريقهم لتحقيق هدف كامل. البرنامج النووي العسكري ".ووفقاً لإسرائيل ، فإن هذه السابقة "تلحق ضرراً بالغاً بالمصداقية المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها أغلقت تحقيقها في موقع نووي مشتبه به في إيران كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2019. وفي تقريرها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "إيران قدمت تفسيرات محتملة لجزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع ماريفان المشبوه. في مقاطعة عابدة.