بنيامين نتنياهو: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية"

بنيامين نتنياهو:"لدي رسالة واضحة لكل من إيران والمجتمع الدولي: إسرائيل ستفعل كل ما تحتاجه لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية."

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية" وتابع في خطاب بالفيديو "أسمع كل التقارير المتعلقة بإيران ، لذا لدي رسالة واضحة لكل من إيران والمجتمع الدولي: إسرائيل ستفعل كل ما تحتاجه لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية."

ويأتي بيان نتنياهو قبيل اجتماع خاص لمجلس الوزراء السياسي والأمني ​​مطلع الأسبوع المقبل ، حيث سيناقشون قضية إيران والتهديد النووي.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الليلة الماضية، إغلاق التحقيق ضد المنشأة النووية الإيرانية في ماربان، وهو ما كشف عنه نتنياهو عام 2019 ولم يعلن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ذكر تقرير جديد وزع على أعضاء مجلس محافظي المنظمة أن إيران قدمت تفسيرات محتملة لجزيئات اليورانيوم الموجودة في الموقع المشتبه به، ونتيجة لذلك ليس لديها أسئلة مفتوحة حول هذا الموضوع.

وزعمت إسرائيل أن المنشأة المشتبه بها مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني، الذي حاول تخصيب اليورانيوم هناك في انتهاك لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وأظهرت صور الأقمار الصناعية المنشورة أن الإيرانيين دمروا جميع المباني في الموقع في محاولة لإخفاء الأدلة، وقاموا بتخصيب الموقع باليورانيوم إلى مستوى 83.7٪ - وهو الأقرب إلى المستوى اللازم لإنتاج أسلحة نووية.