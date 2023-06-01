منفذ عملية هجوم دهس، الفلسطيني نعيم دارس حسن(34 عاما) من سكان رام الله، في حوارة بالضفة الغربية يوم 21 مايو/ايار المنصرم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية

سلم منفذ عملية هجوم دهس، الفلسطيني نعيم دارس حسن(34 عاما) من سكان رام الله، في حوارة بالضفة الغربية يوم 21 مايو/ايار المنصرم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي، وتجري القوات الأمنية حاليا تحقيقا شاملا معه.

وكان الجيش الإسرائيلي ومسعفون، قد أكدوا يوم 21 مايو/ايار المنصرم، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة في هجوم دهس في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الجندي كان يقوم بنشاط روتيني في منطقة حوارة عندما تسارعت سيارة باتجاهه واصطدمت به"، مضيفا أنه "أطلق جندي آخر النار على السيارة التي فرت من المنطقة، على ما يبدو باتجاه مدينة نابلس، شمال حوارة".

ونقل الجندي الى مستشفى بيلينسون في مدينة بتاح تكفا وسط اسرائيل حيث ادرج في حالة متوسطة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن "القوات شنت عملية مطاردة المنفذ".