المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع هجوم إطلاق نار استهدف "موقعًا عسكريًا بالقرب من مستوطنة نيفي تسوف في منطقة جسر إبهاريم".

أصيب فتى فلسطيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات ووالده، مساء اليوم الخميس، في هجوم بإطلاق النار على القاعدة العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة نيفي تسوف بالضفة الغربية، ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، وفقًا لخدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء، فإن الطفل في حالة حرجة.

وقالت المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء "في الساعة 20:52 تم تلقي بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لمؤسسة نجمة داود الحمراء في منطقة القدس عن إصابتين بطلقات نارية على شارع 465 بالقرب من حلميش، حيث قدم مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون الطبيون بالتعاون مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي العلاج الطبي على الفور للمصابين الفلسطينيين"

وقال المتحدث في بيان "صبي يبلغ من العمر 3 سنوات في حالة حرجة ورجل عمره 40 عاما في حالة خطيرة" وانطلقت مروحية الى مكان الحادث. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع هجوم إطلاق نار استهدف "موقعًا عسكريًا بالقرب من مستوطنة نيفي تسوف في منطقة جسر إبهاريم".

يوم الثلاثاء الماضي ، قُتل مئير تمري (32 عامًا)، من سكان مستوطنةحرمش شمال الضفة. وطبقاً للتحقيق في الهجوم، فإن مركبة مارة تجاوز فيها فلسطينيان سيارة الضحية وأطلقوا النار عليها - على ما يبدو سبع رصاصات من بندقية من طراز M16.

وأقرت كتائب طولكرم التابعة لكتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة فتح، مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إن "المقاتلين انسحبوا بسلام". حتى أن الخلية طالبت سكان المنطقة الفلسطينيين بحذف كامل الأرشيف من الكاميرات الأمنية، من أجل عرقلة محاولات الجيش الإسرائيلي للبحث عن المنفذين.