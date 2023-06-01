السفير الأوكراني : منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة نرى تحركات إيجابية ونتوقع تزويدنا بأنظمة إنذار ذكية

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك، في مقابلة له مع قناة i24NEWS، اليوم الخميس، "منذ تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة نرى تحركات إيجابية ونتوقع تزويدنا بأنظمة إنذار ذكية" وتابع"الحكومة الإسرائيلة تقول بأنها تتخذ موقفا داعما لأوكرانيا، وتقول بأنها في الجانب الصحيح للتاريخ، ولكن إذا نظرنا على مستوى الأفعال نرى أنه يمكن لإسرائيل أن تقدم أكثر وفي هذا الوقت الصعب، حيث تعمل أوكرانيا على أن تبقى دولة مستقلة"

واشار يفغين كورنيتشوك إلى أن"زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف في فبراير/شباط المنصرم، رأينا تحركات إيجابية ولكننا أتوقع دعما أكثر من إسرائيل، واقول إننا نتوقع منظومات الإنذار الذكية، التي تم اختبارها في كييف، ونحن بحاجة إليها، وآمل أن نحصل على هذه المنظومات في الصيف الوشيك"

وبخصوص إيران قال السفير" هذذا اأسبوع تنبنى البرلمان تشريعا فيه بنود قاسية بحق إيران لسنوات الخمسين المقبلة، يحظر التجارة ونقل الأموال والتبادل التجاري معها، وأعتقد أنه نموذج جيد لو اتبعه الغرب وهذا سيحظر على إيران التعامل الوطيد مع روسيا ضد شعبنا"