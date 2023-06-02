استطلاع: غانتس يفتح مرة أخرى فجوة بينه وبين نتنياهو الذي يخسر رئاسة الحكومة

يظهر استطلاع "معاريف" أن معسكر الدولة يواصل صعوده، في حين أن حزب الليكود يتراجع

بعد التعادل في الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي، فتحت فجوة في عدد المقاعد مرة أخرى بين معسكر الدولة الذي حصل على 29 مقعدًا والليكود (26). جاء ذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجراه مدير "بانل بوليتيكس"، الدكتور مناحم لازار.

وبحسب الاستطلاع الحالي، فإن الائتلاف يضعف ويحصل على 52 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، مقارنة بـ 68 مقعدًا للمعارضة التي تسطيع تشكيل حكومة برئاسة غانتس.

وبحسب الاسيتطلاع يحصل حزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس على 28 مقعدًا، حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - 26 مقعدًا، يش عتيد - 15، شاس - 9 ، قائمة مشتركة بين العمل وميرتس - 8، يهودية التوراة - 7، الصهيونية الدينية - 6، إسرائيل بيتنو - 6 ، الجبهة والعربية للتغيير- 5، عوتسما يهوديت - 5 والقائمة العربية الموحدة- 5.

كما فحص الاستطلاع موقف الجمهور من الملاءمة لرئاسة الوزراء ، ولا يزال الاتجاه مستقرًا، حيث يتصدر بيني غانتس مرة أخرى بنسبة 43٪ من الناخبين يفضلونه كرئيس للحكومة القادمة ، مقابل 39٪ يعتقدون أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب.